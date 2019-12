SSC Napoli conferma: "Si gioca alle 18:30, ecco l'orario di apertura dei cancelli"

Napoli-Parma si giocherà. Con mezzora di ritardo, ma si giocherà. La conferma arriva anche dalla SSC Napoli, che tramite Twitter ha dato anche altre informazioni: "La Società Sportiva Calcio Napoli comunica che l’incontro Napoli-Parma, in programma oggi allo stadio San Paolo, avrà inizio alle 18.30 anziché alle ore 18.00, come inizialmente programmato. L’orario di apertura dei cancelli per l’ingresso è previsto per le ore 15.30 - 16.00".

L’orario di apertura dei cancelli per l’ingresso è previsto per le ore 15.30 - 16.00 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 14, 2019