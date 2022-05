“Striscione vile e infame!”, CdS difende Spalletti: “E’ teppismo intimidatorio”

Editoriale sul Corriere dello Sport con focus sullo striscione rivolto a Spalletti

Editoriale sul Corriere dello Sport con focus sullo striscione rivolto a Spalletti con riferimento alla Panda rubata lo scorso ottobre: "Si firmano «i mariuoli», ma il loro striscione è un atto di teppismo intimidatorio, che colpisce Lucio Spalletti nel momento più difficile della stagione, e alza un’ombra indecifrabile che inquina l’aria. Non è una novità, in una città meravigliosa ma ancora costretta a fare i conti con il suo lato oscuro, e in un ambiente intrasparente. Se il tifo organizzato fosse una voce arcigna ma dignitosa, smaschererebbe gli autori, isolandoli in pochi minuti. Invece i «mariuoli» che minacciano il tecnico del terzo posto non hanno un nome".