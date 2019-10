'Super Milik' fa incetta di 7,5 in pagella: "Ci sono voluti sei mesi, ma ne è valsa la pena!"

Una doppietta per trascinare il Napoli al successo e, soprattutto, rilanciarsi e candidarsi anche per un posto da titolare in vista della Champions League. E' Arkadiusz Milik il migliore in campo di Napoli-Hellas Verona, e non potrebbe essere altrimenti. I primi due centri stagionali dell'attaccante polacco valgono l'8 in pagella di Tuttomercatoweb.com e il 7,5 di Tuttonapoli.net, che sottolineano come l'ex Ajax sia salito in cattedra nel momento più difficile della partita per gli azzurri.

Stesso voto arriva da La Gazzetta dello Sport, che apprezza le due reti di rapina e sostiene che adesso, giustamente, Arek vorrà più spazio in questo Napoli. Identico anche il voto del Corriere dello Sport: l'attaccante polacco scaccia via le ombre e illumuina lo stadio, sei mesi dopo l'ultima volta. Mezzo voto in meno, infine, dal Corriere della Sera, quotidiano per cui quello visto ieri contro l'Hellas è stato un "super Milik".

PAGELLE: Tuttomercatoweb.com: 8; Tuttonapoli.net: 7,5; La Gazzetta dello Sport: 7,5; Corriere dello Sport: 7,5; Tuttosport: 7