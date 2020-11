TABELLA - Effetto Baka-Osimhen: Napoli da ultimo a primo per contrasti ed ottavo per duelli aerei

Bakayoko ed Osimhen hanno dato una consistenza diversa al Napoli, andando a colmare dei punti deboli che i partenopei si portavano dietro da anni. L'importanza della fisicità di Bakayoko è stata sottolineata da molti nell'ultimo periodo, ma i numeri vanno persino al di là di quanto finora abbiamo percepito: il Napoli l'anno scorso era ultimo in Serie A per media contrasti a partita (12,8), lontanissimo dai 16,5 di media dell'Atalanta prima. In questa stagione il Napoli, pur non essendo una squadra fisica in tutti i suoi elementi, è primo per contrasti a partita: addirittura 18,7, grazie anche a Di Lorenzo e la crescita di Fabian e Lozano.

Un altro indicatore importante: il Napoli è ottavo in Serie A per duelli aerei vinti a partita (14) mentre l'anno scorso era penultimo (10) e due anni fa ultimo. In questo però è importante anche Victor Osimhen (decimo con un ottimo 3,2 duelli aerei vinti di media, a ridosso di uno come Dzeko e meglio di specialisti come Belotti, Okaka, Milinkovic e Milenkovic sotto i 3) che ha sostituito Milik (l'anno scorso 84esimo con appena 1,3).