Tensioni ADL-Spalletti? Gazzetta: "Futuro blindato, ma spunta una richiesta di mercato di Luciano"

Il futuro di Luciano Spalletti sarà al Napoli o almeno così pare. A guardare le carte, così sarà, visto che l'allenatore azzurro ha un altro anno di contratto più un altro ancora opzionale. E si andrà avanti insieme, anche se con qualche novità, come scrive La Gazzetta dello Sport:

In discussione non c’è il contratto, blindato sino al 2023 con opzione per il club al 2024, ma l’impostazione della squadra che verrà. E stavolta Spalletti – che nell’estate scorsa chiese soltanto di confermare la rosa esistente, senza pretendere acquisti – vuol mettere bocca. Ora che ci saranno partenze importanti, sui nuovi acquisti l’allenatore vuole poter dire la sua.