The Guardian - Il Chelsea avrebbe tenuto Sarri, ma lui vuole la Juve ed hanno dato l'ok

E' virtualmente finita l'esperienza al Chelsea di Maurizio Sarri. E' quanto scrive l'autorevole The Guardian sottolineando che il tecnico ha manifestato il desiderio di trasferirsi alla Juventus nonostante le dichiarazioni sull'amore per la Premier League. Sarri ha incontrato Marina Granovskaia ieri ed ha indicato la preferenze nel ritorno in Italia, così come fatto dal suo agente Fali Ramadani. Il Chelsea non aveva intenzione di licenziarlo, soprattutto dopo il finale incoraggiante e la vittoria in EL, ma ha deciso di non ostacolarlo.