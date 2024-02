Traore a Dazn: "Dispiaciuti per Mazzarri, ma ora facciamo calcio più aggressivo"

Hamed Junior Traore, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo

Hamed Junior Traore, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo, recupero della ventunesima giornata di Serie A: "Dispiace per Mazzarri, però bisogna pensare al futuro, stiamo facendo un altro calcio più aggressiva. La squadra è viva e dobbiamo dimostrarlo a Sassuolo ho passato momenti fantastici, sarà emozionante per me".