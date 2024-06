Tutto sul ritiro a Castel di Sangro: fissati tre test, due con squadre di Champions

A luglio comincerà ufficialmente la prossima stagione. Prima il raduno a Castel Volturno, poi l'11 luglio la partenza per Dimaro, dove la squadra resterà fino al 22 luglio e poi dal 25 al 10 agosto, secondo le comunicazioni ufficiali, il Napoli dovrebbe vivere il ritiro di Castel di Sangro. E proprio sul ritiro di Castel di Sangro arrivano novità, riportate da Radio Kiss Kiss Napoli.

Mercoledì tutto lo staff di Conte andrà in Abruzzo per i sopralluoghi nelle strutture che ospiteranno il Napoli. Possibile un albergo molto vicino al Patini, almeno per lo staff. Il Napoli, inoltre, sta provando a spingere per anticipare di un giorno sia l'arrivo che la partenza, spostando quindi le date: dal 24 luglio al 9 agosto, attendendo il calendario di Coppa Italia. Ma il 24 luglio la Salernitana sarà ancora in ritiro in Abruzzo, andrà via quel giorno, e per questo il Prefetto non vorrebbe permettere l'anticipazione dell'inizio del ritiro del Napoli.

Lo stadio Patini ospiterà tre amichevoli internazionali. Il 28 luglio il Napoli affronterà l'Adana Demirspor, il 31 luglio sarà la volta del Brest, terzo nell'ultima Ligue 1 dietro PSG e Monaco, e infine il 3 agosto contro il Girona, terzo in Liga, queste ultime due entrambe qualificate alla prossima Champions League.