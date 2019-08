Tuttosport - Arriva Lozano ed ora il Torino può annunciare Verdi: le cifre dell'affare

Con Lozano al Napoli è arrivato il via libera dal club azzurro per Verdi al Torino. Del resto - scrive quest'oggi Tuttosport - Cairo e De Laurentiis avevano già raggiunto l'accordo ma il presidente del Napoli aveva visto l'annuncio dell'operazione solo dopo la conclusione della trattativa per il messicano. Verdi sarà a disposizione già per l'andata del 22 contro il Wolverhampton e l'accordo tra i club va in due possibili direzioni: prestito oneroso a 10mln di euro ed il 50% della vendita nel prossimo biennio mentre la seconda è 10mln di prestito oneroso e riscatto obbligatorio da 10mln di euro entro due anni. Un affare insomma da 20mln di euro.