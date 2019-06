Tuttosport: "Hysaj alla Juve se arriva Sarri, altrimenti proseguirà trattativa con l'Atletico"

Non solo acquisti in casa Napoli, con alcuni calciatori in lista di sbarco. Tra questi sicuramente Elseid Hysaj, che potrebbe finire alla Juventsus secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport: "Nessun calciatore presente alla cena per il compleanno di Ancelotti, l’argomento “rinforzi” entrerà nel vivo oggi, con il ds Giuntoli che dovrà capire in primis quale squadra allenerà Sarri. Dovesse firmare per la Juventus allora è molto probabile che chiederà Hysaj al Napoli (e non solo); nel caso contrario, allora proseguirà la trattativa con l’Atletico Madrid, il club più interessato ad acquistare l’esterno".