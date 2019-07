Tuttosport - Icardi, spiragli Napoli? Juve al completo in attacco e Sarri vede pure Dybala centravanti

Ci sono spiragli per il Napoli per Mauro Icardi. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juve aspetta per strapparlo alle migliori condizioni, essendo un esubero dell'Inter e che si sta allenando da solo alla Pinetina, ma i bianconeri dovrebbero prima vendere in attacco e poi Sarri è tentato dall'idea Dybala centravanti. Icardi potrebbe arrivare solo in caso di prezzo da affare, ma la società si ritiene già coperta in attacco.