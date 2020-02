Tuttosport - Meret, inizio di borsite: non può tuffarsi e sta lavorando per migliorare con i piedi

David Ospina difenderà la porta del Napoli anche domani nella trasferta di Cagliari. Non è infatti al meglio Alex Meret: secondo Tuttosport il portiere della nazionale ha un inizio di borsite e non si può allenare tuffandosi. Sta lavorando però molto in questo periodo con i piedi - vista l'importanza per Gattuso nell'uscita dal basso - ed i miglioramenti sono evidenti.