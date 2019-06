Tuttosport - Per Lozano ostacolo diritti di immagine: appartengono ai suoi vecchi agenti messicani

Torna in auge il nome di Hirving Lozano, ma non mancano i problemi. L’edizione odierna di Tuttosport propone alcuni interessanti retroscena sulla situazione relativa all’attaccante messicano: “Sul cartellino del messicano in forza al Psv c’è un vero e proprio guazzabuglio, perché il club olandese detiene una larga parte dello stesso, il resto è suddiviso tra i precedenti agenti messicani del calciatore (ora la procura è di Raiola) e Marcel Brands, attuale dg dell’Everton ed ex del Psv. Ma il vero problema, per le metodologie del Napoli, sono i diritti di immagine che appartengono per intero agli agenti messicani”.