Tuttosport - Sarri prova a recuperare: sogna di tornare in panchina contro il Napoli

Ieri mattina Maurizio Sarri si è fatto vedere al campo d'allenamento della Juventus: non ha diretto la seduta, ma è sceso in campo per osservare dal vivo i ragazzi durante una delle esercitazioni tattiche preparatorie alla sfida contro il Napoli. A riferirlo è Tuttosport che spiega come il tecnico bianconero sogna il recupero già per sabato: si sente meglio e vuole sedersi in panchina, ma la prudenza è ancora tanta. Intanto, seguirà scrupolosamente l’allenamento di questa mattina.