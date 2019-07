Tuttosport - Torino su Verdi e Mario Rui, controproposta del Napoli: Baselli e conguaglio

Il Torino continua a mantenere alto il suo interesse per Simone Verdi (soprattutto) e Mario Rui e sta architettando una strategia per provare a strapparli immediatamente al Napoli. Il club azzurro, però, ha anticipato quello granata nei piani e - scrive l'edizione odierna di Tuttosport - avrebbe effettuato una controproposta al presidente Urbano Cairo: 20 milioni di euro e Baselli per i cartellini dei due calciatori partenopei. Adesso da Torino sicuramente ci penseranno, consapevoli del fatto che per abbassare la richiesta economica di De Laurentiis sarebbe davvero necessaria una contropartita tecnica.