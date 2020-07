Tv Luna - Osimhen, si va verso la chiusura ma non risultano visite per domani

Victor Osimhen al Napoli, tutto fatto? Visite mediche nelle prossime ore? Non proprio. Sui social il giornalista Carlo Alvino fa chiarezza sulla trattativa e scrive: "Per amore di verità non risultano visite mediche in programma domani e sembrerebbe non proprio imminente la possibile chiusura di Osimhen... anche se tutto va in questa direzione".

Per amore di verità non risultano visite mediche in programma domani e sembrerebbe non proprio imminente la possibile chiusura di Osimhen... anche se tutto va in questa direzione. — Carlo Alvino (@Carloalvino) July 15, 2020