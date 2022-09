UFFICIALE - Buona notizia da Castel Volturno: intera seduta in gruppo per Demme

Il centrocampista è pienamente recuperato, avrà oltre una settimana per migliorare la condizione e rappresentare un'alternativa a Lobotka dopo la sosta.

Arriva una buona notizia per Luciano Spalletti dall'allenamento odierno. Quest'oggi, alla ripresa della preparazione, Diego Demme ha svolto l'intera seduta in gruppo. Il centrocampista quindi è pienamente recuperato, avrà oltre una settimana per migliorare la condizione e potrà rappresentare un'alternativa a Lobotka dopo la sosta.