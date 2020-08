UFFICIALE - Castel di Sangro, che entusiasmo: in 24h esauriti tutti i posti per gli allenamenti!

Il Napoli è arrivato stamattina a Castel di Sangro e tra pochi minuti scenderà in campo per il primo allenamento allo stadio 'Patini'. Ad assistere alla seduta diretta da Rino Gattuso ci saranno mille tifosi, come da normative anti-Covid, prenotatisi tramite la piattaforma lanciata appena ieri dalla SSC Napoli. Tutti i posti per gli allenamenti fino al 4 settembre sono già esauriti, praticamente in 24 ore. A renderlo ufficiale è il club azzurro tramite una nota pubblicata sul sito: "I posti assegnati allo Stadio Patini per seguire gli allenamenti del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro sono esauriti".

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/8fftxVyKRY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 24, 2020