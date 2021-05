UFFICIALE - Fiorentina-Napoli ad Abisso (già a Bologna) ed al VAR Chiffi dopo il caos di Udine-Juve

L'Aia ha reso noto gli arbitri per la 18ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21. Per Fiorentina-Napoli è stato designato l'arbitro Abisso, al VAR in Bologna-Napoli (arbitro Pasqua). con una serie di decisioni incomprensibili su un contatto in area su Osimhen ed almeno due situazioni al limite per quanto riguarda i cartellini che furono sottolineate da tutti i quotidiani sportivi nazionali. Al VAR invece ci sarà Chiffi, finito nel mirino della critica per non aver segnalato gli insulti juventini all'intervallo di Udinese-Juve.

FIORENTINA – NAPOLI h. 12.30

ABISSO

TEGONI – MONDIN

IV: SACCHI

VAR: CHIFFI

AVAR: COSTANZO