UFFICIALE - I convocati di Gattuso per il Bologna: out Llorente e Younes

La Ssc Napoli, in calce al report dell'allenamento di oggi, ha anche diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Bologna di Mihajlovic, sottolineando che - oltre a Llorente infortunato - anche Amin Younes non sarà della partita: "Younes non partirà per Bologna per un risentimento muscolare.

I convocati:

Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano".