UFFICIALE - I convocati di Spalletti: out Manolas, Malcuit e Ounas

Ufficiali le scelte di Luciano Spalletti in vista della gara col Bologna. Come previsto, assenti gli infortunati Manolas, Malcuit e Ounas. Per il resto squadra al completo.

I convocati: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.