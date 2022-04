UFFICIALE - I convocati di Spalletti per Empoli: Zanoli c'è, Di Lorenzo no! Aggregato un Primavera

Zanoli, che oggi non si è allenato a causa di una gastroenterite, partirà con la squadra. Non è presente nell'elenco invece Di Lorenzo

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sul campo dell'Empoli. Zanoli, che oggi non si è allenato a causa di una gastroenterite, partirà con la squadra. Non è presente nell'elenco invece Di Lorenzo, ancora alle prese col suo infortunio. Annunciato, poi, il giovane Barba, come pre-annunciato in conferenza stampa dall'allenatore.

I convocati azzurri: Meret, Ospina, Marfella, Barba (maglia 80), Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Anguissa, Demme, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.