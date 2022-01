UFFICIALE - I convocati per la Fiorentina: out Insigne e Osimhen, ma Spalletti ritrova 3 azzurri

Tornano Meret, Malcuit e Lozano nei convocati del Napoli in vista della gara di oggi contro la Fiorentina. L'elenco è stato ufficializzato pochi minuti fa dalla società. Out ovviamente Insigne così come i positivi Mario Rui e Zielinski. Manca anche Osimhen che potrebbe tornare dalla prossima. Ecco i convocati: