UFFICIALE - Llorente in tribuna per una lombalgia: l'annuncio della SSCNapoli

Fernando Llorente, era tra i convocati per la sfida di questa sera contro la Lazio. L'attcante spagnolo, però siederà in tribuna all'Olimpico, è il club azzurro a chiarire il motivo di questa esclusione tramite Twitter: "Llrorente andrà in tribuna per una lombalgia accusata nel pomeriggio".

| @llorentefer19 andrà in tribuna per una lombalgia accusata nel pomeriggio — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 20, 2020