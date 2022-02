UFFICIALE - Messico, comunicato su Lozano: esami condivisi col Napoli, partito per l'Italia

Novità sulle condizioni di Hirving Lozano dopo la lussazione alla spalla destra rimediata in Nazionale. Proprio il Messico fa sapere che nelle scorse ore il calciatore ha effettuato ulteriori esami a Città del Messico. I risultati sono stati condivisi con lo staff medico del Napoli. Lozano, ora, è in viaggio, sta tornando in Italia, si unirà alla squadra. Da monitorare i tempi di recupero.