UFFICIALE - Napoli impossibilitato ad allenarsi domani: la squadra si ritroverà di sera in ritiro

Niente allenamento per il Napoli, domani, alla vigilia del Genoa. Causa Giro d'Italia. A renderlo noto è il club azzurro nel consueto report da Castel Volturno: "Domani non si allenerà a causa dell’impossibilità di circolare per la tappa del Giro d’Italia. La squadra si ritroverà pertanto in ritiro nella serata di domani e svolgerà il consueto risveglio muscolare nella mattinata di domenica".