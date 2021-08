UFFICIALE - Napoli-Pescara ultimo test a Castel di Sangro! Gara visibile in chiaro: i dettagli

Adesso è ufficiale: Napoli-Pescara sarà l'ultima amichevole degli azzurri a Castel di Sangro e l'ultima del primo pre-campionato targato Luciano Spalletti. Nella giornata di ieri c'è stata una riunione del Comitato di Sicurezza e alla fine il via libera è arrivato. A renderlo noto è il club azzurro tramite un tweet pubblicato poco fa. La gara, in scena sabato 14 agosto alle 17:30 allo stadio Teofilo Patini, sarà visibile in chiaro su Sky Sport e Canale 8, come avvenuto per Napoli-Ascoli domenica scorsa.