UFFICIALE - Primavera Napoli, scatta l'allarme: 7 positivi al Covid-19, gruppo in isolamento

Mini focolaio nella Primavera del Napoli? Le notizie non sono confortanti, come riporta la nota pubblicata sui social dalla Ssc Napoli: "Il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad una positività precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positività al Covid-19 di altri 6 soggetti".

Il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad una positività precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positività al Covid-19 di altri 6 soggetti. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 28, 2020