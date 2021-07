UFFICIALE - Triplo addio in casa Napoli

Hysaj, Maksimovic e Bakayoko sono ufficialmente ex giocatori del Napoli. I primi due sono svincolati per la scadenza del contratto fino al 2021 e il terzo è rientrato al Chelsea dopo il prestito per un anno durato fino al 30 giugno 2021. Ora bisognerà capire come il Napoli li rimpiazzerà e soprattutto dove andranno i giocatori in questione. Hysaj è vicino alla Lazio e Maksimovic aspetta novità dalla società perché vorrebbe ancora rinnovare.