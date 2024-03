Un commento su Acerbi? Marotta sorride e scappa: "Non ho nulla da dire"

All'uscita dal consiglio FIGC Giuseppe Marotta è stato intercettato dai vari cronisti presenti e gli è stato chiesto un commento

All'uscita dal consiglio FIGC Giuseppe Marotta è stato intercettato dai vari cronisti presenti e gli è stato chiesto un commento sull'assoluzione di Francesco Acerbi nel caso sul presunto insulto razzista contro Juan Jesus, ma l'amministratore delegato dell'Inter non ha risposto.

"Un commento sul caso Acerbi? Non ho davvero nulla da dire", con un sorriso, e poi via in auto. Il dirigente nerazzurro è apparso sorridente, soddisfatto, chissà se dietro quel sorriso c'è proprio questa sentenza o solo un consiglio federale andato per il verso giusto.