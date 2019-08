Verdi sarà del Torino: affare legato a Lozano, Mazzarri lo aspetta dopo un lungo corteggiamento

Simone Verdi sarà un nuovo giocatore del Torino. Affare legato a quello di Lozano. Arriva il messicano e parte l'esterno ex Bologna. Una cessione inevitabile per recuperare l'investimento della scorsa estate e per permettere al calciatore di ritrovare continuità dopo la prima annata napoletana che non è stata esaltante. Verdi ha pagato problemi fisici, tattici ma, probabilmente, anche di adattamento ad una realtà completamente differente. Non è mai stata messa in dubbio la sua qualità o il suo talento. Ma Verdi lo ha dimostrato solo a tratti e al Torino potrà tornare a fare la differenza giocando anche l'Europa League. L'attaccante cresciuto nel Milan si è trovato benissimo in città, adora Napoli e ci tornerà spesso, ma ora ha voglia di rimettersi in discussione e il Torino è la società che più di ogni altra gli ha dimostrato fiducia corteggiandolo fino a convincerlo. Mazzarri lo aspetta.