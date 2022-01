VIDEO - Tuanzebe da Castel Volturno: "Felice di essere qui, non vedo l'ora di scendere in campo!"

Axel Tuanzebe è un nuovo calciatore del Napoli, almeno fino al 30 giugno prossimo. Il difensore inglese arriva dal Manchester United in prestito, è già a Castel Volturno, a disposizione della sua nuova squadra, e proprio dal centro tecnico ha speso le prime parole da calciatore azzurro, presentandosi ai suoi nuovi supporters: "Ciao tifosi del Napoli, sono Axel Tuanzebe. Sono molto felice di essere qui, non vedo l'ora di scendere in campo. Forza Napoli Sempre!".