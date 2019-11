VIDEO/FOTO TN - Azzurri in campo ad Anfield: rifinitura in corso verso il Liverpool

Dopo le tanto attese parole di Ancelotti, rifinitura in corso per il Napoli, atteso domani dalla sfida di Champions League contro il Liverpool (in programma in terra inglese alle 21:00). Di seguito le immagini dall'inviato di Tuttonapoli.net con gli uomini di Ancelotti al lavoro. Clima estremamente tranquillo, sorrisi e tensione apparentemente assente per gli azzurri che stanno preparando al meglio la gara contro i Reds che potrebbe essere decisiva in termini di qualificazione agli ottavi di Champions