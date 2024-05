"Voglio lui!": la rivelazione di ADL sul colpo a sorpresa da 20mln

De Laurentiis ha scelto personalmente un giocatore a gennaio. Lo ha rivelato proprio lui in conferenza stampa per la presentazione dei due ritiri

De Laurentiis ha scelto personalmente un giocatore a gennaio. Lo ha pagato venti milioni. Un investimento oneroso a gennaio in un momento complesso della stagione. Lo ha rivelato proprio lui in conferenza stampa per la presentazione dei due ritiri.

"Abbiamo messo sul tavolo tanti milioni, abbiamo comprato parecchi giocatori. Avrei potuto dire: basta, si fanno solo prestiti. Invece abbiamo comprato anche a gennaio alcuni giocatori, 20 milioni per Ngonge ad esempio. Io non mi sono mai tirato indietro, anche quando avevo capito che la stagione era compromessa e avrei potuto evitare alcuni investimenti. Ma il calcio che tu pratichi è in fieri, non puoi improvvisamente creare uno stop. Poi non ci sono solo i calciatori. Io non ho fatto scelte dirette, ho scelto solo Ngonge, volevo lui".