Zielinski in conferenza: "Real Sociedad forte, ha qualità ma noi vogliamo un risultato utile"

Alla vigilia della sfida decisiva con la Real Sociedad, il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato in conferenza stampa al fianco di Gattuso.

Da trequartista ti sei espresso bene, è l'anno della tua consacrazione? "Cerco di dare il massimo, sempre, partita dopo partita, al di là del ruolo. In queste ultime gare sono andato bene, spero di fare ancora meglio".

A che punto sei come condizione? Sei al 100%? "Mi sento bene, ma gara dopo gara migliorerò di condizione, ma sto bene e darò il massimo".

Questi 4-0 vi danno maggiore consapevolezza come vuole il mister? "Abbiamo fatto bene, la rosa è ampia, di qualità, speriamo di fare belle cose quest'anno e domani ci sarà una gara importante per noi e l'abbiamo preparata bene e cercheremo di portare un risultato utile per passare".

Come avete preparato la gara? Nonostante le assenze, la Real Sociedad è pericolosa. "L'abbiamo preparata bene, speriamo di fare una grande gara, ma sappiamo che loro sono forti, hanno giocatori di grande qualità e stanno facendo ottime cose nella Liga, nonostante un piccolo calo ultimamente, ma sono un'ottima squadra, per entrambe è importante".