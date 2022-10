A Cremona gara-trappola, come con Lecce e Spezia: la ricetta di Spalletti

Il Napoli va a Cremona in questa nona giornata di campionato, alla ricerca di un altro successo per allungare la striscia e rimanere in vetta

Il Napoli va a Cremona in questa nona giornata di campionato, alla ricerca di un altro successo per allungare la striscia e rimanere in vetta alla classifica, magari staccando anche l'Atalanta che alle 18 avrà già finito di giocare contro l'Udinese. Luciano Spalletti ha in mente una ricetta ben precisa dal punto di vista tattico, come scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Dal capolavoro di Amsterdam, usando una definizione di Zielinski, allo Zini di Cremona il Napoli deve calarsi in un contesto completamente diverso. Contro Torino e Ajax il Napoli ha avuto la capacità di far male in campo aperto, oggi, invece, probabilmente dovrà avere la pazienza nel palleggio, la capacità di creare gli spazi superando il pressing e la densità della Cremonese. Il Napoli non ha dimenticato il pareggio contro il Lecce e la sofferenza per battere lo Spezia e Spalletti sta lavorando per tenere tutti con i piedi per terra".