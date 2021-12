Addio Insigne? Non si ripeta quanto fatto con Hamsik (sarebbe un errore)

Quando Hamsik andò via, il Napoli non acquistò sostituti. non ne aveva motivo, in realtà, anche se allora sembrò un errore. In rosa c'erano già Fabian e Zielinski, quest'ultimo eletto già anni prima suo erede dallo stesso slovacco.

Se Insigne dovesse andare via, il sostituto servirà eccome. Un gran colpo anche mediatico per salutare il capitano del Napoli. In rosa i vari Politano, Ounas e Lozano sono validi interpreti ma nessuno può diventare erede di Insigne, si tratta di giocatori con caratteristiche diverse ma, soprattutto, distanti - per valori tecnici - dal 24 azzurro. Servirà, la prossima estate, una grande intuizione, l'acquisto di un esterno totale, capace di sostituire Insigne e dal quale ripartire, non per forza una sua fotocopia. Ma occorrerà ripartire dal mercato per non avvertire troppo la mancanza del capitano.