ADL a Mediaset: "Avevate dubbi su Conte? Tifosi, sognate! Ora occhio..."

vedi letture

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il trionfo in Supercoppa contro il Bologna: "Avevate qualche dubbio su Conte? Abbiamo perso 2-0 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza. che questo non è il campionato, è una coppa. Mi dispiace per il mio amico Joey Saputo, li aspettiamo comunque a Napoli per il gioco della verità. Ai tifosi? Ai tifosi del Napoli posso soltanto dire: l'altro anno avevamo campionato e Coppa Italia ma abbiamo avuto lo stesso tanti infortuni e siamo sempre stati sul filo di seta. Quest'anno è capitata la stessa cosa ma abbiamo avuto lo stesso tanti infortuni. Ma nella sfortuna abbiamo avuto anche la fortuna di far giocare i nuovi e di scoprirne i loro valori, che sono notevoli, e di questo dovrebbero gioirne anche i tifosi.

Stasera ci siamo divertiti, ma bisogna stare molto attenti e guardinghi, ora ci aspetta la Cremonese. È dall'epoca di Maradona che non si vincevano due trofei in un anno. Ai tifosi dico: 'Ragazzi, sognate e Forza Napoli!'. Credevamo che la squadra fosse forte anche 3-4 anni fa. Secondo me c'è sempre un ricambio importante, dove però i nuovi allenatori devono trovare una sintesi con i calciatori. Conte è un maestro e non ha avuto bisogno di tempo per vincere. Io nella vita credo di aver sbagliato molto poco, sia nel cinema sia per quanto riguarda gli allenatori. A me mi si rimprovera sempre da qualche giornalista irriverente per l'anno del decimo posto, poi vi racconterò cosa è successo prima della fine di quell'anno dello Scudetto".