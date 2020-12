ADL all'uscita dal Coni: "Ottimista, mi aspetto venga cancellato un giudizio iniquo! Rispettato tutto..."

Aurelio De Laurentiis, all'uscita dall'aula dopo l'udienza al Coni su Juve-Napoli, ha commentato proprio la questione ai microfoni dei cronisti presenti all'esterno: "Molto complicato fare le udienze in video come l'altra volta. Qui oggi c'era un parterre di gente preparata che si era studiata le carte, gli avvocati hanno avuto anche un percorso più semplice e breve. Non siamo stati due ore a parlare, sono prudentemente ottimista. Sentenza di secondo grado è stata forte? Più che forte è stata molto rilevante la sua interpretazione per quello che è, una trasparenza adamantina. Giustamente dovrebbe competere alla procura sempre.

La mia esperienza col Covid un senso di responsabilità? Io avendo avuto il Covid ed essendo stato chiuso in casa ed a letto per 40 giorni, mi sono studiato questa malattia. Devo dire che tu puoi risultare positivo nell'arco dei 5-8 giorni, se i primi due indentificati per il Genoa sono stati esclusi, poi sono venuti fuori 13 e poi 22 nell'arco della settimana, i primi 3 miei mi avrebbero potuto lasciare in incubazione e contaminati altri giocatori. Anche con un senso di responsabilità, devo disattendere l'ordinanza di due ASL? Andare a tutti i costi a Torino ad inquinare la Juventus, diventando un untore su untore? La Campania era fuori da qualunque controllo, che non ci saremo mai aspettati. A giugno era la regione meno contagiata. Uno si fa queste riflessioni. Con tutto che avevamo l'aereo a disposizione, Alitalia in 3 ore organizzava l'aereo, tamponi sul posto, non è che fossimo nell'impossibilità di raggiungere il campo di gioco":

Si aspetta un ribaltamento della sentenza? "Lei che cosa si aspetterebbe al posto mio? E' una domanda ovvia, mi aspetto che secondo equità e giustizia venga cancellato un giudizio iniquo che è stato forzatamente portato sul tavolo. Noi abbiamo sempre rispettato tutto, io ho sempre rispettato la Lega, la FIGC, il CONI e la Giustizia in senso generale. A un certo punto non è che uno fa di testa propria".

Cosa si aspetta dal Napoli dopo queste due sconfitte consecutive? "No vabbè ma queste sconfitte ci possono stare. Gattuso ha un problema che gli si ripercuote sull'occhio e deve prendere in continuazione il cortisone. Poiché non lo prendeva da 15 giorni vedeva addirittura doppio. Abbiamo visto l'altro giorno insieme la partita della Juve e lui non riusciva a vedere, a capire... In quelle condizioni lì non ha alcun tipo di responsabilità. Lui è un grandissimo uomo di calcio, un grande esperto e ha i cosiddetti attributi. Io lo ringrazio sempre per quello che ha fatto e farà, solo che ora dobbiamo preoccuparci che riprenda la sua stabilità fisica e mentale per portare la squadra verso lidi sempre più importanti".

Cosa le ha dato più fastidio di questa vicenda? "Io ho deciso di non andarmene quando avevo 19 anni e quindi in questo paese ci voglio rimanere. Sono uno che non abbandona mai la capacità di combattere e spero che dalle prossime elezioni questo paese cambi, ma dal punto di vista della Costituzione e degli italiani. Gli italiani dovrebbero votare tutti e metterei una multa da 100mila euro per chi non va a votare... Qui noi abbiamo una squalificata rappresentanza degli italiani da 50 anni al Governo. E 50 anni sono tanti. Hanno minato il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, che classe dirigente avremo noi per i prossimi 20enni?