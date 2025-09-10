ADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"

Aurelio De Laurentiis non è interessato a candidarsi per le prossime elezioni del Governatore in Campania. A spegnere alcuni rumors apparsi in questi giorni è lo stesso presidente del Napoli, con un post su X: "Leggo che sarei interessato a una candidatura per la Regione Campania. Smentisco nel modo più assoluto.

Ho incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni per parlare delle due "C" che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale: Cinema e Calcio" ha spiegato De Laurentiis.