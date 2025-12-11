Lucca-Milan, Moretto: "C'è l'ok di Allegri, tutto dipende da come torna Lukaku"

vedi letture

Milan su Lucca? Voce degli ultimi giorni commentata su Youtube anche da Matteo Moretto, giornalista, sui canali social di Fabrizio Romano, esperto di mercato: "Se parte Gimenez, allora il Milan potrebbe fare spazio a una nuova punta. Ad oggi, però, sia l'entourage del giocatore che il calciatore stesso continuano a dire che vogliono continuare a stare in rossonero. Nella testa di Gimenez è difficile dunque andar via già a gennaio, magari a giugno il discorso potrebbe cambiare. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Dipende intanto dall'importanza di Gimenez all'interno della rosa e ora lui ha perso posizioni nelle gerarchie di Allegri e poi bisognerà capire anche le eventuali offerte che arriveranno. Sarà la società a decidere come muoversi. Insomma, il discorso è ampio. Il giocatore piace molto in Germania quindi occhio dalla Bundes. Lucca è una possibile idea per gennaio in un'operazione anche slegata da Loftus-Cheek. Ne ho parlato già ieri di scambio prestiti, ma è complessa. Lucca di sicuro è gradito da Allegri e se Lukaku darà determinate garanzie, l'uscita di Lucca a gennaio non è da escludere".