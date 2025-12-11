Lucca-Milan, Moretto: "C'è l'ok di Allegri, tutto dipende da come torna Lukaku"
Milan su Lucca? Voce degli ultimi giorni commentata su Youtube anche da Matteo Moretto, giornalista, sui canali social di Fabrizio Romano, esperto di mercato: "Se parte Gimenez, allora il Milan potrebbe fare spazio a una nuova punta. Ad oggi, però, sia l'entourage del giocatore che il calciatore stesso continuano a dire che vogliono continuare a stare in rossonero. Nella testa di Gimenez è difficile dunque andar via già a gennaio, magari a giugno il discorso potrebbe cambiare. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.
Dipende intanto dall'importanza di Gimenez all'interno della rosa e ora lui ha perso posizioni nelle gerarchie di Allegri e poi bisognerà capire anche le eventuali offerte che arriveranno. Sarà la società a decidere come muoversi. Insomma, il discorso è ampio. Il giocatore piace molto in Germania quindi occhio dalla Bundes. Lucca è una possibile idea per gennaio in un'operazione anche slegata da Loftus-Cheek. Ne ho parlato già ieri di scambio prestiti, ma è complessa. Lucca di sicuro è gradito da Allegri e se Lukaku darà determinate garanzie, l'uscita di Lucca a gennaio non è da escludere".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
