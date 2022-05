ADL torna a Napoli: summit con Giuntoli e Spalletti e stasera tutti a cena

Aurelio De Laurentiis torna a Napoli. Oggi: per continuare ad affrontare il futuro a Champions acquisita e per celebrare il ritorno del Napoli in Champions

TuttoNapoli.net Aurelio De Laurentiis torna a Napoli. Oggi: per continuare ad affrontare il futuro a Champions acquisita e per celebrare il ritorno del Napoli ai piedi della regina delle coppe d'Europa dopo una separazione lunga due e dolorose stagioni di sacrifici sul mercato. Chiacchierate con Giuntoli e Spalletti, insomma, e poi una cena tutti insieme, con la squadra, per brindare ma anche per dirsi che la stagione non è finita. Lo scrive il Corriere dello Sport.