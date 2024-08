Ag. Gaetano: "Parma? Va a Cagliari o resta al Napoli! Il resto non mi interessa”

Caso chiuso: per Gaetano, o il Napoli, o il Cagliari…

Futuro deciso per il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano. Almeno nelle intenzioni del suo agente Mario Giuffredi che intercettato da TuttoMercatoWeb fa chiarezza sul futuro del proprio assistito.

Parma? No, Napoli o Cagliari. “Per quanto mi riguarda - dice Giuffredi - se ci sono le condizioni economiche per chiudere l’operazione o il ragazzo va a Cagliari oppure rimane a Napoli. Tutte le altre questioni - chiosa l’agente - non mi interessano”. Caso chiuso: per Gaetano, o il Napoli, o il Cagliari…