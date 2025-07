All. Galatasaray conferma: "Osimhen? Il più è fatto, spero firmi quanto prima! Lo aspettiamo"

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato di Victor Osimhen, del suo arrivo imminente a Istanbul ma soprattutto della forte volontà dello stesso giocatore a restare in Turchia nonostante la corte dell'Al Hilal e di altre società.

"Osimhen sta per arrivare da noi, il più è fatto. Mi aspetto firmi e si unisca a noi il prima possibile. A fine stagione non aveva salutato nessuno ancora, voleva solo del tempo per riflettere. Se non avesse avuto un amore così forte per il Galatasaray, avrebbe potuto fare benissimo altre scelte. Ho cercato di tenerlo vivo parlandogli dei momenti in cui aveva perso la speranza. Ora ci aspettiamo che torni in squadra il prima possibile", alcune delle sue parole a beIN Sports. "Intanto la stagione si avvicina e valuto delle alternative per il ruolo di centravanti. Se Icardi e Osimhen non saranno pronti, sto pensando a chi schierare in campo all'inizio del campionato. Mercato? Aspettiamo anche un portiere e vogliamo rinforzare la difesa".

Osimhen aveva ormai da tempo sciolto le riserve sul suo futuro. Aveva rifiutato a giugno e anche nelle scorse settimane l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'era andato in vacanza. Alla fine la scelta è ricaduta sul Gala.