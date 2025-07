Ufficiale Lucca è del Napoli! ADL: "Benvenuto Lorenzo", svelata formula dell'affare

Il Napoli ha ufficializzato l'arrivo dall'Udinese di Lorenzo Lucca. "Benvenuto Lorenzo" ha scritto su X il presidente Aurelio De Laurentiis. Il giocatore ieri a Roma ha sostenuto le visite mediche e questa mattina è già in campo per allenarsi con Conte. Affare in prestito oneroso a 9 milioni con riscatto a 26. Contratto fino al 2031 per il giocatore. "La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall'Udinese Calcio", la nota del club.

Lorenzo Lucca, 12 gol nell'ultimo campionato, 20 in Serie A in due anni a Udine, ha tante qualità. Difende palla alla Lukaku, dialoga coi compagni, è generoso, si muove per la squadra. Un centravanti per Conte, alla Conte, perfetta alternativa di Lukaku, che già conosce il campionato italiano e che, con l'avventura giovanissimo all'Ajax, ha vissuto già diverse esperienze e si sente pronto per il grande salto dopo essersi consacrato nelle ultime due stagioni a Udine. Le prime in Serie A per continuità e rendimento. Un investimento notevole per un centravanti che non vede l'ora di giocare al Maradona. Conte per lui spese parole d'elogio dopo l'1-1 del Maradona di qualche mese fa. Il Napoli anche allora prese appunti. L'allenatore parlò di giocatore "dominante" per prestanza fisica. Non furono frasi casuali. Ora tutto torna.