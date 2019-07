AS - "Ogni giorno che ADL fa passare per James, è un passo verso l'Atletico", messaggio chiaro dall'ambiente del colombiano

"Ogni giorno che passa con De Laurentiis che non acquista James è un passo in più del giocatore all'Atletico". Questo è quanto circola attorno all'ambiente di James Rodriguez. Secondo l'edizione online del portale As il club pagnolo resta in attesa, è il colombiano la prima scelta per sostituire Griezmann. Tra i due club non c'è ancora nessuna trattativa, l'Atletico deve prima cedere due giocatori per liberare lo spazio al colombiano, il primo può essere Kalinic e il secondo uno tra Vitolo e Correa. As fa sapere che l'affare può ricordare quello di Morata arrivato a gennaio, solo che stavolta Mendes non aiuta nell'operazione ma ne è direttamente protagonista.