Billing avrebbe esordito senza la diffida di Anguissa?

Philip Billing è stata forse l'unica nota positiva della trasferta di Como. In difficoltà sulla costruzione da dietro, sotto la pressione altissima del Como, il Napoli s'è spesso rifugiato sul lancio lungo proprio per i 194cm del centrocampista arrivato in prestito dal Bournemouth, risultato tra i migliori nonostante fosse all'esordio e con 0 minuti fino a quel momento. In molti l'avevano invocato già la settimana precedente, nell'ennesimo finale sofferto contro la Lazio, al posto di un Anguissa in calo e chiaramente condizionato in ogni contrasto dal cartellino giallo (come del resto nella fase cruciale a Como per la diffida).

L'interrogativo del titolo, probabilmente retorico, apre ad una riflessione sulla gestione di Antonio Conte ed i tanti discorsi catastrofici sulla rosa a disposizione che è tutt'altro che corta come si racconta per una squadra senza coppe. "Conte non si fida di Billing", "Non è pronto", "Se non gioca neanche 10 minuti un motivo ci sarà", le frasi ricorrenti e banali tirate fuori per dare una giustificazione a quella che è semplicemente - senza giudicare positivamente o negativamente - la gestione di Conte. Lo stesso è accaduto per mesi con Neres, quando era relegato a pochi minuti fino all'infortunio di Kvara, Folorunsho fino all'addio a gennaio, Ngonge fino ad oggi (perdendolo anche psicologicamente) tranne un periodo in cui subentrava preferito a Neres, Gilmour tranne per il periodo di stop di Lobotka, lo stesso Raspadori che neanche subentrava più fino a poche settimane fa. Solo due i cambi fatti contro la Lazio (di cui uno per necessità fisiche, Rafa Marin per Mazzocchi). Quindi, sì: senza la diffida di Anguissa, anche Billing difficilmente avrebbe giocato.

"Billing? E' in ottima forma e ha già assimilato le nostre idee tattiche. Anguissa diffidato? Non è un problema, Billing gioca per valorizzare i calciatori a disposizione", le parole di Conte nel pre, ma - checché ne dica il tecnico - finora la sua gestione è stata improntata nell'andare avanti - salvo infortuni - con i soliti. In molti sostengono che sia anche il motivo del calo fisico, ma in questo senso non ci accodiamo non avendo dati dettagliati in merito. I risultati indubbiamente finora gli danno ragione, il campionato resta straordinario e ottimo già in caso di Champions, ma ampliare le scelte e valorizzare le alternative (vedi i giocatori 'scappati' a gennaio con 0 minuti), si può certamente dire che non è mai stato il suo obiettivo primario.