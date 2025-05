Ufficiale Incredibile febbre Scudetto: Napoli-Genoa sold-out in due ore (e richiesta era tripla)

E' febbre Scudetto. In appena due ore, il Maradona s'è già riempito anche per la sfida con il Genoa, in programma domenica 11 maggio 2025 alle ore 20:45. Vi abbiamo raccontato delle persone in fila alle rivendite già da questa mattina e di oltre 80mila persone in coda virtuale sin dalle 12, orario di inizio della prima fase di vendita, e quindi l'ennesimo tutto esaurito era solo questione di tempo.

Per la sfida al Genoa quindi l'impianto di Fuorigrotta registrerà l'ottavo sold-out consecutivo ed il tredicesimo complessivo in stagione. Numeri incredibili che porteranno probabilmente il Maradona a registrare 1mln di presenze complessive a fine stagione ed a lanciare anche un segnale in vista dei discorsi sul prossimo restyling per gli Europei: con o senza terzo anello, Napoli ha bisogno di uno stadio con una capienza maggiore. Sono mesi infatti che per le gare interne c'è una richiesta praticamente doppia di biglietti, anche quando le prospettive Scudetto non era così chiare.