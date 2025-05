Maradona, sì al terzo anello! Nuovo stadio da 70mila posti senza pista: i dettagli

Quando il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tornerà dalle Maldive incontrerà il sindaco Manfredi. Intanto il club ha ricevuto il dossier sul terzo anello dall'ingegner Cosenza. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica svela alcuni dettagli sul tema. Fa sapere che ci sarebbe l'ok per la riapertura del terzo anello per ampliare la capienza con 8mila spettatori in più.

Settore utile, nel caso, durante i lavori di restyling. A proposito di lavori per Euro 2032, l'idea sarebbe quella di un nuovo stadio da 70mila posti dato che attualmente i 50mila non contengono tutti quelli che vorrebbero ogni domenica andare al Maradona. Poi si ragiona anche per l'eliminazione della pista d'atletica. Temi, questi, da affrontare a tempo debito.