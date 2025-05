Rai - Rinnovo Meret in stand-by! Il portiere ha chiesto un bonus: la posizione del club

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato del rinnovo di Alex Meret al TG Sport. "Annunciato per Pasqua, il tanto atteso rinnovo di Alex Meret non è ancora arrivato. Come mai? Dopo aver concordato durata (biennale con opzione) e cifra fissa (2.5 milioni), il portiere ha chiesto un bonus integrativo non previsto dal club azzurro.

Un intoppo che ha rallentato la firma del portiere, ma che, secondo l'entourage, non dovrebbe pregiudicare il buon esito della trattativa. Staremo a vedere, ma siamo a maggio e il tempo stringe. Il Napoli, per ora, non accorda questo bonus al portiere. Al lavoro le rispettive diplomazie".